Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о частной детективной деятельности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3010 проголосовали 334 нардепа.

Целью документа является законодательное нормирование осуществления частной детективной деятельности.

Отмечается, что в Украине этот “вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен”.

“Принятие этого закона позволит легализовать частную детективную деятельность, что фактически осуществляется, признана обществом и пользуется спросом, установить формы и способы контроля государства за ее проведением”, – говорится в записке.

Как отметил, представляя законопроект с трибуны ВР, один из его инициаторов, нардеп от “Слуги народа” Николай Галушко, “в Украине до сих пор частная детективная деятельность официально не признана”.

Он добавил, что “по неофициальным данным во всех регионах Украины насчитывается около 2 тысяч частных детективов и частных детективных агентств”.

Законопроектом создается “институт частных детективов”.

Согласно проекту закона, частная детективная деятельность – независимая профессиональная деятельность частного детектива или деятельность детективного агентства по предоставлению заказчикам частных детективных услуг с целью обеспечения защиты их прав и законных интересов на платной договорной основе.

Речь идет об услугах по поиску, получению, фиксации, анализу и передаче информации о лицах, объектах и событиях.

Частным детективом может стать лицо, которое:

• имеет гражданство Украины;

• полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности “правоохранительная деятельность”;

• владеет государственным языком;

• имеет 3 года стажа работы в области права или правоохранительной деятельности;

• прошло соответствующее обучение и получило свидетельство и тому подобное.

Не может быть частным детективом лицо, которое:

• имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;

• признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

• находится на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

• лишено права на занятие частной детективной деятельностью.

“Частный детектив является самозанятым лицом и может открывать счета в банках, иметь печать, штампы, с указанием своей фамилии, имени и отчества, номера и даты выдачи свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью”, – говорится в законопроекте.

А детективное агентство является “юридическим лицом, созданным в форме хозяйственного общества, одним из учредителей (участников) которого является частный детектив и действует на основании устава”.

Законопроект также определяет:

• основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;

• обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету оказанных услуг, хранению конфиденциальной информации, защите персональных данных;

• правила организации государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.