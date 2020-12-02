Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3637 проголосовали 230 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, рынок виртуальных активов в Украине “фактически уже сформирован и существует в течение примерно пяти лет, но находится полностью вне правового поля государства”.

“Участники рынка виртуальных активов должны получить возможность пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав. Также очень важной задачей является обеспечение защиты украинских инвесторов при осуществлении инвестиций на рынке виртуальных активов”, – говорится в записке.

Во время презентации документа с парламентской трибуны один из его авторов – нардеп от “Слуги народа” Алексей Жмеренецкий заявил, что предприниматели, работающие в сфере виртуальных активов, осуществляют свою деятельность “в тени”. Они не могут зарегистрироваться, защищать свои права в суде, заключать какие-либо контракты. Также не уплачиваются налоги.

По словам нардепа, эксперты оценивают объем транзакций в Украине с использованием виртуальных активов на уровне в 150-200 млн долларов в день. В то же время, капитализация виртуальных активов в Украине составляет более 2 млрд долларов. При этом, вся отрасль “находится абсолютно в тени”.

Эту проблему призван решить законопроект №3637.

Что предусматривает проект закона

Документ должен урегулировать следующие вопросы:

• отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;

• отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;

• отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;

• регулирование деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;

• отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

• отсутствие действенных механизмов привлекать иностранные инвестиции в высокотехнологичные отрасли экономики Украины.

Согласно законопроекту, виртуальный актив – это особый вид имущества, который является ценностью в электронной форме, существует в системе обращения виртуальных активов, и может находиться в гражданском обороте. Виртуальные активы могут быть обеспеченными и необеспеченными.

Документом предусмотрено, что его действие применяется к правоотношениям, возникающим:

1) при поставке услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, когда поставщик таких услуг имеет зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство на территории Украины;

2) в связи с осуществлением сделки относительно виртуальных активов, если лицо, осуществляющее эту сделку, определяет, что в такой сделке применяется право Украины (если это не противоречит положениям действующих международных договоров Украины).

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует госполитику в сфере обращения виртуальных активов, будет Министерство цифровой трансформации Украины.

На министерство будут возложены задачи:

• по осуществлению государственного регулирования и контроля за оборотом виртуальных активов на территории Украины;

• по обеспечению и осуществлению контроля за выполнением участниками рынка виртуальных активов законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанным с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:

• хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

• обмен виртуальных активов;

• перевод виртуальных активов;

• участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Как подчеркнули в Минцифры, законопроект “является чрезвычайно важным для крипто-отрасли”, поскольку формирует “правовое поле рынка виртуальных активов” и адаптирует рекомендации FATF (Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег) по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

В случае окончательного принятия законопроекта “крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине”, блокчейн-бизнес “будет иметь юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции”.