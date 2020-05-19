Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 227 народных депутатов.
“Целью и задачами принятия проекта закона является создание благоприятных условий для улучшения состояния автомобильных дорог в Украине путем упрощения порядка получения права на выполнение строительных работ по их реконструкции и капитальному ремонту и устранения несогласованностей между положениями законодательных актов”, – говорится в пояснительной записке.
Законопроектом, в частности, предлагается:
– отменить требования по согласованию главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения;
– положить на заказчика и подрядчика обязанность применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям технических регламентов;
– отменить требование о получении разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и/или капитального ремонта автомобильных дорог и тому подобное.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, сколько километров дорог было построено за время действия карантина.