Народные депутаты сегодня на заседании приняли за основу законопроект № 2680 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 227 народных депутатов.

“Целью и задачами принятия проекта закона является создание благоприятных условий для улучшения состояния автомобильных дорог в Украине путем упрощения порядка получения права на выполнение строительных работ по их реконструкции и капитальному ремонту и устранения несогласованностей между положениями законодательных актов”, – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается:

– отменить требования по согласованию главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения;

– положить на заказчика и подрядчика обязанность применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям технических регламентов;

– отменить требование о получении разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и/или капитального ремонта автомобильных дорог и тому подобное.