Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3908-1 проголосовали 328 нардепов.

В данный момент в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за домашнее насилие в размере от 170 до 340 грн.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это не является эффективной мерой, “поскольку суды очень редко учитывают финансовое положение правонарушителя”, что приводит к тому, что “в подавляющем большинстве наказание влияет не на нарушителя, а на его семью в целом или на пострадавшее лицо, поскольку штраф уплачивается или из семейного бюджета, или “из кармана” самого пострадавшего лица (если обидчик не работает, не имеет собственных доходов и требует путем физического или психического воздействия деньги от других членов семьи)”.

В связи с тем, что штрафы могут стать грузом, который “будет ложиться на семейный бюджет”, авторы законопроекта решили их не повышать. Вместо этого предлагается альтернатива: общественно полезные работы с “направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему лицу”.

Кроме того, предлагается увеличение срока административного ареста как санкции.

Законопроект предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Согласно законопроекту:

1. За совершение домашнего насилия – физического, психологического или экономического характера (в частности, что не повлекло телесных повреждений – угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, предусмотрено наложение штрафа от 170 до 340 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов (сейчас этой нормы нет), либо административный арест на срок до 10 суток (сейчас 7 суток). Такое же наказание предусмотрено за невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, или несообщения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о месте своего временного пребывания.

2. За такие же действия, совершенные повторно в течение одного года предусмотрен штраф от 340 до 680 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

В случае наложения на обидчика административного взыскания в виде общественно полезных работ, начисленная плата за выполнение таких работ перечисляется пострадавшему лицу в порядке, определенном Кабинетом Министров.