Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, направленный на противодействие сексизму и дискриминации в рекламе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3427 “О внесении изменений в закон Украины “О рекламе” относительно противодействия дискриминации по признаку пола” проголосовали 266 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, “широко распространенная дискриминационная по признаку пола реклама закрепляет гендерные стереотипы и негативно влияет на сознание как взрослых потребителей рекламы, так и несовершеннолетних”.

В записке указано, что противодействие дискриминации по признаку пола является одним из обязательств Украины в соответствии с Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Соответствующие положения предусмотрены также Соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом, Стратегией гендерного равенства Совета Европы на 2018-2023 годы, Глобальными целями устойчивого развития ООН.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины “О рекламе” относительно:

• определения понятий “дискриминационная реклама” и “дискриминационная реклама по признаку пола”;

• усиления ответственности за нарушение законодательства о рекламе;

• усиления защиты прав потребителей рекламы.

Согласно законопроекту, дискриминационная реклама – это реклама, которая содержит или использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц.

Дискриминационная реклама по признаку пола – реклама, которая: содержит утверждение и/или изображение об интеллектуальном, физическом, социальном или иного вида преимуществе одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Законопроектом запрещаются:

• Дискриминационные изображения в рекламе: по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расы, национальности, пола, образования, языка, религии и тому подобное.

• Утверждения и изображения в рекламе о превосходстве одного пола над другим; стереотипности роли мужчины и женщины; унижение достоинства человека или демонстрация насилия по признаку пола; изображение тела человека исключительно как сексуального объекта;

Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель. Решение о признании рекламы недобросовестной или дискриминационной принимают государственные органы.

Усилена ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Так, повторное нарушение в течение года будет наказываться штрафом в тридцатикратном размере стоимости распространенной рекламы (сейчас действует норма о “наложении штрафа в двойном от предусмотренного за эти нарушения размере”).