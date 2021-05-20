Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується розширити повноваження приватних виконавців

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за документ № 4330 проголосували 268 нардепів.

Проєктом закону пропонується розширити повноваження приватних виконавців щодо виконання рішень до 100 000 гривень проти будь-якого боржника (включаючи державних юридичних осіб та юридичних осіб за участю держави) та щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Водночас документом передбачається поступове зрівняння повноважень приватних та державних виконавців, тому пропонується запровадження таких змін з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей про 1000 осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 1 січня 2024 року.

Проєкт закону було розроблено на виконання Україною умови “5a” додатка І до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро), ратифікованого Верховною Радою України 25 серпня 2020 року.

Крім того, депутати 272 голосами підтримали законопроєкт № 4331 про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців.

Зокрема, документом пропонується внести зміни до статей 300, 308 Кодексу України про адміністративні правопорушень та розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.