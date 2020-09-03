Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона №3087-д поддержали 245 народных депутатов.
Документ предусматривает создание Бюро экономической безопасности как государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности.
Бюро будет создано вместо налоговой милиции.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономической безопасности”.
Сейчас правоохранительную функцию в сфере экономических нарушений бизнеса выполняют налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
Законопроектом же предлагается создать единый орган, который будет бороться с экономическими преступлениями. СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики.
Предлагается разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы.
Ключевые положения законопроекта заключаются в следующем:
• Бюро экономической безопасности создается президентом Украины.
• Директор назначается президентом Украины по представлению конкурсной комиссии. В состав комиссии входят: 3 лица от президента, три представителя от Верховной Рады и три – от Кабинета Министров (на утверждение президенту будут поданы три лучшие кандидатуры).
• Директор подотчетен Верховной Раде Украины и президенту Украины о деятельности Бюро. Но, как заявил, выступая в ВР, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, Бюро в окончательной версии законопроекта переподчинят Кабинету Министров (а не президенту).
• Количество сотруднико в Бюро экономической безопасности должно составлять не более 4000 человек;
• Работники Бюро – это лица, имеющие специальное звание, государственные служащие, а также сотрудники, работающие по трудовому договору.
• Должностной оклад лиц, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов.
• Запрещается незаконное вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц в деятельность Бюро экономической безопасности.
- В сентябре 2019 года Кабинет Министров своим решением возобновил полномочия налоговой милиции.