Рада сделала шаг к согласованию изменений в законодательство по предотвращению коррупции

Верховная Рада Украины сегодня на заседании принял за основу законопроект № 2500 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины.

“Принятие проекта обусловлено необходимостью внесения изменений в действующее законодательство Украины в связи с принятием закона Украины “О предотвращении коррупции”. Так, в текстах отдельных законов и законодательных актов содержатся бланкетные нормы, отсылающие к положениям закона Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, который утратил силу”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что регламентом Верховной Рады установлено, что если для реализации положений поданного законопроекта после его принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в разделе “Переходные положения” этого законопроекта или в одновременно внесенном его инициатором отдельном законопроекте. Однако, поскольку изменения были внесении не во все законодательные акты, это приводит к возникновению законодательных коллизий.

Поэтому принятие законопроекта № 2500 необходимо для предотвращения возникновения таких законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности.