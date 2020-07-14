Верховная Рада поддержала за основу законопроект "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, за законопроект № 3615-1 проголосовало 308 депутатов.

Целью законопроекта является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами и обеспечение защиты конечного потребителя от следующих рисков:

несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств;

нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных средств;

увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье конечного потребителя;

отсутствия надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю;

неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

Документом предлагается разрешить субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю лекарственными средствами (исключая отдельные категории лекарств), организовывать и осуществлять доставку таких лекарственных средств непосредственно потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

В качестве третьих лиц, которые на договорных началах могут привлекаться для осуществления доставки лекарственных средств потребителю, предлагается определить собственную курьерскую службу или могут привлекаться на договорных началах курьерские службы доставки, операторы почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения лекарств.

При этом ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдением определенных производителем условий его хранения, в том числе при доставке непосредственному потребителю лекарственного средства, реализованного дистанционным способом, а также административную и уголовную ответственность за нарушение правил отпуска лекарственных средств в соответствии с действующим законодательством, несет субъект хозяйствования, который осуществляет электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Законопроектом разрешается электронная розничная торговля рецептурными лекарствами, но только при условии предоставления электронного рецепта, а также сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, которые не будут включены Министерством охраны здоровья Украины в перечень лекарственных средств, электронная розничная торговля которыми запрещена.