Верховная Рада Украины приняла сегодня в первом чтении законопроект о публичных консультациях с государственной властью.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона №4254 проголосовали 262 нардепа.

Инициатором документа является Кабинет Министров Украины.

Как пояснили в пресс-службе Кабмина, публичные консультации – это “инструмент общественного участия, когда граждане сами становятся инициаторами решений и формулируют собственные альтернативы по тем или иным вопросам, таким образом получая реальные полномочия для формирования взвешенных политических решений”.

Действующее законодательство предусматривает обязанность власти обнародовать для обсуждения проекты актов за 20 дней до принятия (но отсутствует порядок получения “обратной связи”).

Законопроект устанавливает правила проведения властью публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов, нормативно-правовых актов.

Предусмотрены следующие виды публичных консультаций:

• публичные обсуждения;

• электронные консультации;

• адресные консультации.

Срок проведения публичных консультаций составит не менее 15 дней. В них смогут участвовать заинтересованные стороны, которые будут предоставлять идеи и предложения для решения проблемных вопросов государственного и местного значения.

Заинтересованными сторонами считаются лица, на которых повлияет будущее решение.

С помощью законопроекта планируется достичь следующих целей:

1. Сделать деятельность органов государственной власти прозрачной (благодаря процедуре публичных консультаций общество заранее узнает о всех решениях, что готовятся, и сможет приобщиться к формированию той или иной инициативы).

2. Привлечение граждан к обсуждению важных вопросов.

3. Прогнозируемость государственной политики (процедура предусматривает, что решение будет донесено до общества и разъяснено, а все, кого оно коснется, смогут понять, что меняется, каким образом и зачем).