Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о перечне объектов права государственной собственности (государственных предприятий), которые не подлежат приватизации.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4020 проголосовали 289 нардепов.

Инициатором документа является Кабинет Министров Украины.

Так, в октябре 2019 года Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий. Однако до сих пор не был утвержден новый перечень (который было поручено сформировать Кабмину).

Законопроект № 4020 утверждает перечни объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации или отчуждению контрольного пакета акций.

В перечень включены предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

Речь идет о следующих объектах:

1. Перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50%+1 акция и не подлежит приватизации.

Это 9 предприятий: НАК “Нафтогаз Украины”; акционерная холдинговая компания “Артем”; “Феодосийская судостроительная компания “Море”; завод “Фиолент”, “Киевский завод автоматики”; акционерное общество “Украинская железная дорога”; акционерное общество “Укрпочта”; акционерное общество “Хартрон” (производитель систем управления в ракетно-космической отрасли), “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта”.

2. Перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав государства составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации.

Это 74 объекта. Среди них: “Энергоатом”; “Укргидроэнерго”; “Укрэнерго”; “Оператор газотранспортной системы Украины”; “Восточный горно-обогатительный комбинат”; “Укрхимтрансаммиак”; “Администрация морских портов Украины”; Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины; Управление Северо-Крымского канала; ряд государственных реабилитационных учреждений; “Украинский научный центр развития информационных технологий”; специализированное предприятие “Объединение “Радон”; Чернобыльская АЭС, государственное предприятие “Гарантированный покупатель”, государственное предприятие “Документ”, “Полиграфический комбинат “Украина”; “Укркосмос”; Конструкторское бюро “Южное”; “Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова”; Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и другие.

3. Перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации.

Это 133 объекта, среди которых: “Национальный цирк Украины”; Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко; издательство детской литературы “Веселка”, Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Г. Г. Веревки; Национальная филармония Украины, “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, “Экспоцентр Украины”, Национальный спортивный комплекс “Олимпийский”; музыкальные академии, музеи, университеты , заповедники, театры, оркестры, спортивные центры, спортивные комплексы и тому подобное.

4. Перечень государственных предприятий, что не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества.

Это 102 объекта, среди которых бронетанковые, авиационные ремонтные заводы; государственное предприятие “Антонов”; Научно-исследовательский институт “Квант”; Киевское конструкторское бюро “Луч”; Николаевский судостроительный завод и другие.

5. Перечень объектов лесного хозяйства, не подлежащих приватизации. Это 341 объект.

В случае принятия решения об уменьшении доли корпоративных прав государства в уставном капитале хозяйственных обществ и объединений, а также о преобразовании государственных коммерческих и казенных предприятий в акционерные общества доля корпоративных прав, что принадлежат государству и не подлежат приватизации, в уставном капитале таких обществ не может быть меньше, чем 50%+1 акция.

Ко второму чтению указанный перечень еще могут дополнять и корректировать.