Верховная Рада Украины приняла сегодня в первом чтении законопроект, который повышает лимит для беспошлинных международных посылок со 100 до 150 евро.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4278 проголосовали 346 народных депутатов.

Целью документа является “совершенствование, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях”.

Согласно законопроекту, лимит на международные отправления без налогообложения увеличится со 100 до 150 евро (например, на заказ из иностранных интернет-магазинов).

Будет облагаться налогом только часть стоимости, превышающая лимит. Например, если товары в посылке будут стоить 200 евро, то НДС будет уплачиваться только с 50 евро.

Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут операторы почтовой связи.

Уплата НДС, начисленного во временном реестре, будет осуществляться в течение 30 дней с даты его оформления с одновременным представлением дополнительного реестра (дополнительных реестров) с учетом курса валют, действующего на дату подачи такого временного реестра.

Стоит отметить, что в 2019 году лимит на безналоговые пересылки международных отправлений уменьшили до 100 евро. За товары стоимостью свыше этой суммы нужно было заплатить 20% НДС и 10% пошлины.

В случае, если законопроект № 4278 примут во втором чтении и в целом, украинцы смогут покупать товары до 150 евро без уплаты налога у зарубежных интернет-продавцов (например, в таких, как Alibaba, AliExpress, Amazon и eBay).