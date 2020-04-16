Народные депутаты Верховной Рады Украины сегодня на внеочередном заседании приняли за основу законопроект № 2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей путем усиления административной и уголовной ответственности за их повреждение.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 315 нардепов.

Документом предлагается изложить в новой редакции статью 360 Уголовного кодекса Украины “Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети”, которой предусмотреть уголовную ответственность за умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Отмечается, что проектом закона предусмотрено наказание штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 тыс. грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается изложить в новой редакции статью 147 “Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей” предусмотрев ответственность за нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав телекоммуникационной сети, если оно не вызвало прекращение предоставления телекоммуникационных услуг – в виде наложения штрафа на граждан в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн) и на должностных лиц – в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5100 до 6800 грн).