Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 2769, согласно которому денежный залог на выборах уменьшится в девять раз.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время размер залога для кандидатов на должность городского главы Киева составляет 4 005 807 грн, что превышает даже размер денежного залога для кандидатов на должность Президента Украины и в 375 раз – среднемесячную заработную плату.

В соответствии с нормами Избирательного кодекса Украины размер денежного залога для регистрации гражданина Украины кандидатом на должность Президента Украины составляет 3 069 950 грн, для регистрации избирательного списка политической партии – 4 723 000 грн.

Законопроектом № 2769 предлагается внести изменения в абзац первый части второй статьи 225 Избирательного кодекса Украины, определив размер денежного залога в сумме четыре минимальные заработные платы, установленной на день начала избирательного процесса, на каждые 90 000 избирателей соответствующего единого областного, городского избирательного округа для каждого вида выборов отдельно. То есть речь идет об уменьшении размера денежного залога в девять раз, относительно действующей нормы.

Напомним, согласно новым Избирательным кодексом, подписанным президентом Владимиром Зеленским, залог для кандидатов, которые намерены участвовать в местных выборах, выросли почти в 40 раз по сравнению с местной кампанией 2015 года.