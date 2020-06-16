Рада сделала шаг к изменению учета и расчетов на рынке природного газа

Верховная Рада сегодня на заседании поддержала в первом чтении законопроект № 2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержал 281 депутат.

Проект закона предусматривает предоставление права Кабинету Министров принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа при транспортировке, хранении, распределении, добычи, купли-продажи, поставки и потреблении природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час [кВт/ч], в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.