Рада сделала шаг к изменению учета и расчетов на рынке природного газа

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержал 281 депутат.
Проект закона предусматривает предоставление права Кабинету Министров принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа при транспортировке, хранении, распределении, добычи, купли-продажи, поставки и потреблении природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.
Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час [кВт/ч], в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.
- 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).
- 15 ноября Рада устранила несогласованности с европейскими нормами в законе об отделении от НАК “Нафтогаз Украины” деятельности по транспортировке природного газа. В тот же день он был подписан Президентом Владимиром Зеленским.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) был окончательно завершен.