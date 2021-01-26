Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4157 проголосовали 317 нардепов.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях – повысить штрафы:

1. За нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, а также использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники не по назначению предлагается штрафовать:

• граждан – на сумму от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов, или на 510 – 1700 грн (сейчас предусмотрено предупреждение или штраф в размере 8,5 – 119 грн);

• должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – на сумму от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, или на 850 – 3400 грн (сейчас это 34 – 170 грн).

2. За деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности бизнес хотят штрафовать на сумму от 150 до 200 минимумов доходов, или на 2550 – 3400 грн (сейчас штрафы составляют 680 – 1700 грн).

3. За заведомо ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи предлагается штрафовать на 200 – 600 минимумов доходов, или на 3400 – 10 200 грн (сейчас штрафы составляют от 51 до 119 грн).

4. Усиливается ответственность за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику по вопросам контроля в сфере техногенной и пожарной безопасности. Предусмотрены штрафы:

• для граждан – в размере от 60 до 200 минимумов доходов, или 1020 – 3400 грн (сейчас штрафы составляют 8,5 – 119 грн);

• для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов, или на 1700 – 8500 грн (сейчас штраф – от 34 до 170 грн).

Также законопроектом предлагается внести изменения в статью 270 Уголовного кодекса Украины, в которой идет речь об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В этой статье сейчас отсутствует уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которые привели к аварии или другой опасной ситуации с тяжелыми последствиями. Изменения должны это исправить.

Стоит отметить, что нардепы сегодня приняли в первом чтении еще один законопроект, касающийся пожарной и техногенной безопасности, – № 3931.

За него проголосовали 265 нардепов.

В документе идет речь о введении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей: “Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок”.

Такое нарушение будет наказываться штрафом в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 грн). За аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года, предусмотрен штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов (34 000 – 51 000 грн).

Полицейским и должностным лицам органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности предоставляется право составлять протоколы об административном правонарушении.