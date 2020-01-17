Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, “за” соответствующее решение проголосовали 323 нардепа.

В документе отмечается, что в тексте приговора итальянского суда не содержится прямых доказательств, которые однозначно бы указывали на причастность Виталия Маркива к убийству итальянского журналиста Андреа Роккели, погибшего 24 мая 2014 во время минометного обстрела вблизи г. Славянск. Доказательная база стороны обвинения строится на предположениях и манипулятивной интерпретации фактов.

Кроме того, нардепы убеждены, что Итальянский суд не имел права устанавливать собственную юрисдикцию для оценки действий другого государства на ее собственной территории. Однако суд присяжных города Павия, вопреки норме международного права по иммунитету государств от гражданской юрисдикции других стран, постановил, что Украина может быть ответчиком в гражданском производстве.

“Верховная Рада Украины протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства к упомянутому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права по юрисдикционным иммунитетам иностранных государств. Парламент категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является “восставшими украинцами, которые захватили “Карачун”, утверждается, что “стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ”, а военные действия на Востоке Украины называются “продолжающейся гражданской войной”, – подчеркивается в постановлении.

В связи с этим нардепы обратятся к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.