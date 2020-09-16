Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3835 проголосовали 312 народных депутатов.
Документ был принят “с целью ликвидации дефицита питьевого водоснабжения населения и обеспечения финансирования мероприятий по восстановлению объектов водохозяйственных систем Донецкой области”.
Рада обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет государственного бюджета (в том числе, средств Государственного фонда регионального развития), а также способствовать привлечению инвестиций для проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия “Компания” Вода Донбасса “.
При подготовке проекта закона о госбюджете на 2021 год Правительство также должно предусмотреть расходы на финансирование реализации указанных проектов.
Согласно пояснительной записке, “дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов”.
Отмечается, что отсутствие воды во время эпидемии коронавируса COVID-19 и высокая температура воздуха могут вызвать резкое повышение уровня заболеваемости среди граждан и в целом ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.
- Ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допустил возможность подачи воды для жителей незаконно аннексированного Крыма при “гуманитарной катастрофе”.
- В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что в незаконно аннексированном Россией Крыму нет гуманитарного кризиса с водой.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что жители в оккупированном Россией Крыму обеспечены питьевой водой, а проблемы испытывает промышленность оккупантов.