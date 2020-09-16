Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3835 проголосовали 312 народных депутатов.

Документ был принят “с целью ликвидации дефицита питьевого водоснабжения населения и обеспечения финансирования мероприятий по восстановлению объектов водохозяйственных систем Донецкой области”.

Рада обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет государственного бюджета (в том числе, средств Государственного фонда регионального развития), а также способствовать привлечению инвестиций для проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия “Компания” Вода Донбасса “.

При подготовке проекта закона о госбюджете на 2021 год Правительство также должно предусмотреть расходы на финансирование реализации указанных проектов.

Согласно пояснительной записке, “дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов”.

Отмечается, что отсутствие воды во время эпидемии коронавируса COVID-19 и высокая температура воздуха могут вызвать резкое повышение уровня заболеваемости среди граждан и в целом ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.