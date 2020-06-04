Верховная Рада сегодня на заседании уволила Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Первый заместитель председателя профильного комитета Вадим Галайчук отметил, что комитет решил рекомендовать заслушать отчет Пристайко о работе в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и после этого определится путем голосования в зале.

Народные депутаты Сухов Александр, Бобровская Соломия, Качура Александр, Климпуш-Цинцадзе Иванна и Колтунович Александр отметили, что нужно заслушать отчет Пристайко, потому что “практику, когда министры заочно назначаются и заочно увольняются надо прекращать”.

В результате 296 голосами народные депутаты уволили Пристайко.

Напомним, Вадим Пристайко занимал должность вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции с 4 марта 2020 года. До этого он был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.