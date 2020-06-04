Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Первый заместитель председателя профильного комитета Вадим Галайчук отметил, что комитет решил рекомендовать заслушать отчет Пристайко о работе в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и после этого определится путем голосования в зале.
Народные депутаты Сухов Александр, Бобровская Соломия, Качура Александр, Климпуш-Цинцадзе Иванна и Колтунович Александр отметили, что нужно заслушать отчет Пристайко, потому что “практику, когда министры заочно назначаются и заочно увольняются надо прекращать”.
В результате 296 голосами народные депутаты уволили Пристайко.
Напомним, Вадим Пристайко занимал должность вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции с 4 марта 2020 года. До этого он был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.
- Ранее глава Правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера, а также о назначении нескольких новых министров.