Рада освободила школьников от обязательной ГИА в этом году

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, законопроект № 3669, поданный президентом Владимиром Зеленским, поддержали 356 нардепов.
Документом предусматривается, что дата начала и/или окончания соответствующего учебного года может определяться Кабинетом Министров Украины.
Отмечается, что целью законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезни (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.
В связи с этим соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.
При этом, они имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же после голосования подписал данный закон и передал его на подпись Зеленскому.
- Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.
- Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.