Covid-19 Украина

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Рада освободила школьников от обязательной ГИА в этом году

Верховная Рада сегодня на заседании освободила в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Четверг, 18 июня 2020, 13:12

Иллюстративное фото

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 3669, поданный президентом Владимиром Зеленским, поддержали 356 нардепов.

Документом предусматривается, что дата начала и/или окончания соответствующего учебного года может определяться Кабинетом Министров Украины.

Отмечается, что целью законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезни (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

В связи с этим соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

При этом, они имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же после голосования подписал данный закон и передал его на подпись Зеленскому.

  • Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.
  • Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.
Теги: Верховна Рада, закон, выпускной, , , , школьники

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