Рада освободила школьников от обязательной ГИА в этом году

Верховная Рада сегодня на заседании освободила в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 3669, поданный президентом Владимиром Зеленским, поддержали 356 нардепов.

Документом предусматривается, что дата начала и/или окончания соответствующего учебного года может определяться Кабинетом Министров Украины.

Отмечается, что целью законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезни (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

В связи с этим соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

При этом, они имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же после голосования подписал данный закон и передал его на подпись Зеленскому.