Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Парламент схвалив відповідний законопроект №5014.
“Законопроєкт передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання”, – йдеться у пояснювальній записці.
Водночас здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, матимуть право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.
Водночас для абітурієнтів, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено в установлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.
Такий крок пояснюється заходами запобігання поширення коронавірусу. Аналогічне рішення ухвалювали торік. Очікується, що закон дозволить мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
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