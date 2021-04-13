Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році. Випускники зможуть обирати між ЗНО, ДПА і річним оцінюванням.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Парламент схвалив відповідний законопроект №5014.

“Законопроєкт передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання”, – йдеться у пояснювальній записці.

Водночас здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, матимуть право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Водночас для абітурієнтів, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено в установлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

Такий крок пояснюється заходами запобігання поширення коронавірусу. Аналогічне рішення ухвалювали торік. Очікується, що закон дозволить мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Раніше Міністерство освіти і науки звільнило від проходження шкільних іспитів учнів 4-х та 9- класів.