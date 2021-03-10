Covid-19 Украина

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Совбез ООН не смог согласовать осуждающее заявление в связи с военным переворотом в Мьянме

Совет Безопасности ООН не смог согласовать во вторник заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.

Среда, 10 марта 2021, 12:45

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что Совбез не выступил с заявлением, дипломаты заявили, что переговоры, скорее всего, продолжатся.

Во время первоначальной попытки доработать текст, Китай, Россия, Индия и Вьетнам предложили поздно во вторник поправки к британскому проекту, включая удаление пункта о перевороте и об угрозе рассмотрения дальнейших действий.

Такие заявления органа, состоящего из 15 членов, принимаются консенсусом.

В прошлом месяце Совет Безопасности выступил с заявлением для прессы, в котором выразил обеспокоенность по поводу чрезвычайного положения, введенного военными Мьянмы, и призвал освободить всех задержанных, но не стал осуждать переворот из-за противодействия со стороны России и Китая.

“У каждого государства-члена есть своя роль индивидуально и коллективно. Коллективно мы всегда ждем от Совета Безопасности сильного голоса и решительных действий” – заявил журналистам представитель ООН Стефан Дужаррик во вторник.

По сообщениям правозащитной группы, более 60 человек были убиты и около 1800 человек задержаны в ходе подавления ежедневных протестов против переворота в Мьянме. Среди арестованных десятки журналистов.

Проект заявления Совета Безопасности призывает “военных проявлять максимальную сдержанность, подчеркивает, что они внимательно следят за ситуацией, и заявляет о своей готовности рассмотреть возможные дальнейшие меры”.

Независимый следователь ООН по правам человека в Мьянме и базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch призвали Совет Безопасности ввести глобальное эмбарго на поставки оружия и целенаправленные экономические санкции против хунты.

Но, стремясь сохранить единство совета по Мьянме, дипломаты заявили, что санкции вряд ли будут рассматриваться в ближайшее время, поскольку против таких мер, вероятно, будут выступать Китай и Россия, которые – наряду с США, Францией и Великобританией – обладают правом вето в Совете.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.

  • Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
  • 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
  • 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
  • 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
  • В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
  • Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
Теги: військовий переворот, Радбез ООН, Мьянма

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