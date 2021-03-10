Совбез ООН не смог согласовать осуждающее заявление в связи с военным переворотом в Мьянме

Совет Безопасности ООН не смог согласовать во вторник заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что Совбез не выступил с заявлением, дипломаты заявили, что переговоры, скорее всего, продолжатся.

Во время первоначальной попытки доработать текст, Китай, Россия, Индия и Вьетнам предложили поздно во вторник поправки к британскому проекту, включая удаление пункта о перевороте и об угрозе рассмотрения дальнейших действий.

Такие заявления органа, состоящего из 15 членов, принимаются консенсусом.

В прошлом месяце Совет Безопасности выступил с заявлением для прессы, в котором выразил обеспокоенность по поводу чрезвычайного положения, введенного военными Мьянмы, и призвал освободить всех задержанных, но не стал осуждать переворот из-за противодействия со стороны России и Китая.

“У каждого государства-члена есть своя роль индивидуально и коллективно. Коллективно мы всегда ждем от Совета Безопасности сильного голоса и решительных действий” – заявил журналистам представитель ООН Стефан Дужаррик во вторник.

По сообщениям правозащитной группы, более 60 человек были убиты и около 1800 человек задержаны в ходе подавления ежедневных протестов против переворота в Мьянме. Среди арестованных десятки журналистов.

Проект заявления Совета Безопасности призывает “военных проявлять максимальную сдержанность, подчеркивает, что они внимательно следят за ситуацией, и заявляет о своей готовности рассмотреть возможные дальнейшие меры”.

Независимый следователь ООН по правам человека в Мьянме и базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch призвали Совет Безопасности ввести глобальное эмбарго на поставки оружия и целенаправленные экономические санкции против хунты.

Но, стремясь сохранить единство совета по Мьянме, дипломаты заявили, что санкции вряд ли будут рассматриваться в ближайшее время, поскольку против таких мер, вероятно, будут выступать Китай и Россия, которые – наряду с США, Францией и Великобританией – обладают правом вето в Совете.