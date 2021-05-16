Про це повідомляється на сайті ООН.
У заяві ООН зазначається, що кількість жертв військового конфлікту продовжує рости по обидва боки. У суботу палестинський ЮНІСЕФ повідомив в Twitter, що за ніч в Газі було вбито вісім дітей, і що число загиблих дітей становить 40. Двоє дітей загинули в Ізраїлі.
За словами Мішель Бачелет, комісарки ООН з прав людини, безладні артилерійські обстріли палестинськими угрупованнями території Ізраїлю, включаючи густонаселені райони, є військовим злочином.
Також є побоювання, що деякі атаки ізраїльських сил оборони на Газу “були спрямовані на цивільні об’єкти, які, згідно з міжнародним гуманітарним правом, не зважають військовими об’єктами”.
В її заяві йшлося про те, що недотримання принципів відмінності, пропорційності і обережності при проведенні військових операцій “рівносильно серйозного порушення міжнародного гуманітарного права і може класифікувати як військові злочини”.
“Я закликаю обидві сторони забезпечити суворе дотримання своїх зобов’язань за міжнародним правом. Ізраїль, як окупують держава, також зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги в сектор Газа. Особи, винні в порушеннях, повинні бути притягнуті до відповідальності”, – сказала глава ООН з прав людини.
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.