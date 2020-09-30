Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что самый влиятельный орган ООН решительно осудил применение силы и поддержал призыв генерального секретаря Антониу Гутерриша прекратить боевые действия и снизить напряженность.

Международное сообщество также призывает к переговорам по прекращению многолетнего конфликта, который сосредоточен в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку был привержен переговорам по урегулированию, но Армения препятствует этому процессу.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто называет Карабах частью своего государства.

Алиев добавил, что в соответствии с принципами Минской группы, созданной в 1992 году ОБСЕ для урегулирования конфликта, “территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану“.

Что происходит в Нагорном Карабахе?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщает, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщается о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Азербайджан также объявил военное положение в некоторых регионах и городах страны.