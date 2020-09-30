Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что самый влиятельный орган ООН решительно осудил применение силы и поддержал призыв генерального секретаря Антониу Гутерриша прекратить боевые действия и снизить напряженность.
Международное сообщество также призывает к переговорам по прекращению многолетнего конфликта, который сосредоточен в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку был привержен переговорам по урегулированию, но Армения препятствует этому процессу.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто называет Карабах частью своего государства.
Алиев добавил, что в соответствии с принципами Минской группы, созданной в 1992 году ОБСЕ для урегулирования конфликта, “территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану“.
Что происходит в Нагорном Карабахе?
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщает, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщается о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Азербайджан также объявил военное положение в некоторых регионах и городах страны.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.