Сьогодні, 10 травня, Рада Безпеки ООН скличе екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Заворушення почалися увечері, 7 травня, біля Храмової гори та у кварталі Шейх Джаррах. Ситуація загострилася після того, як за рішенням ізраїльського суду почалося виселення кількох арабських сімей з району Шейх Джаррах. У 1956 році на цій території оселилися вихідці з Йорданії. За весь час проживання вони так і не отримали необхідні документи. Зараз при виселенні за них заступилися палестинці.

За даними палестинського агентства WAFA, у результаті зіткнень в Східному Єрусалимі постраждали близько 163 осіб. Більшість постраждалих отримали поранення в голову – з них 83 людини були доставлені в лікарню.

Ізраїльські силовики стріляли по парафіянах гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати й сльозогінний газ, потім понад 200 поліціянтів штурмували двори мечеті й криті молитовні зали, силою примушуючи вірян залишити Аль-Аксу.

У той же день президент Палестини Махмуд Аббас закликав до проведення засідання Ради Безпеки ООН.

“Я доручив нашому посланцю в ООН Ріяду Мансуру ініціювати скликання засідання Радбезу ООН для прийняття відповідних рішень по Єрусалиму. Я закликаю міжнародну спільноту взяти повну відповідальність за те, щоб була зупинена агресія проти нашого народу і проти наших святинь”, – заявив він.

Також ініціаторами зустрічі стали Туніс, Ірландія, КНР, Естонія, Франція, Норвегія, Нігер, В’єтнам і Сент-Вінсент і Гренадіни.

Як повідомили виданню Times of Israel дипломати Радбезу ООН, засідання в понеділок навряд чи призведе до будь-якого врегулювання або спільної заяви. Члени Ради часто дотримуються протилежних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, що ускладнює досягнення консенсусу.