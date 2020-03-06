Во время заседания Верховной Рады 6 марта депутаты рассмотрели 116 поправок к законопроекту о рынке сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По результатам голосования все поправки, которые рассматривались сегодня и на которых настаивали авторы, отклонены.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл утреннее заседания Парламента. На момент закрытия заседания в зале Верховной Рады находились 33 народных депутата.

За время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты уже рассмотрели 3298 поправок. Всего же депутаты подали 4018 поправок.

Для того, чтобы депутаты смогли начать голосование за сам законопроект о рынке сельскохозяйственной земли им нужно рассмотреть еще 720 поправок.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады девятого созыва на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах, а очередное пленарное заседание состоится 17 марта.