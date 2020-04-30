Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя вчерашний митинг малых предпринимателей под зданием Кабинета Министров
“Что мы наблюдаем в последние дни, по крайнем мере, в Киеве? Мы наблюдаем митинги, выход людей на улицы. Мы наблюдаем пробки, увеличение количества людей в парках. Я понимаю, что находиться в карантине уже пятую-шестую неделю очень тяжело. Но, поверьте мне, никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований. Никто не собирается держать людей и не пускать в парки или держать закрытыми магазины, сдерживать малый бизнес”, – заверил Степанов.
По словам министра, посещение митинга является опасным для здоровья его участников и их близких.
“Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе — подумайте о родных и близких, которых вы можете просто инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях”, — отметил Степанов.
Он также посоветовал украинцам подумать о “маме и папе”, которые “могут находиться в группе риска” либо по возрасту, либо могут иметь хронические заболевания.
Кроме того, Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники.
“Я вас прошу, я вас призываю придерживаться карантинных мероприятий… Я прошу вас оставаться дома на майские праздники”, — заявил глава МОЗ.
(На видео – с 6:30)
- Накануне утром под зданием Кабинета Министров Украины прошла акция протеста представителей малого и среднего бизнеса с требованием ослабить карантинные ограничения. Во время митинга произошла стычка с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ.
- Полицейские сломали технику журналиста “Громадського” Богдана Кутепова в то время, как он стримил акцию протеста возле Кабмина.