Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя вчерашний митинг малых предпринимателей под зданием Кабинета Министров

“Что мы наблюдаем в последние дни, по крайнем мере, в Киеве? Мы наблюдаем митинги, выход людей на улицы. Мы наблюдаем пробки, увеличение количества людей в парках. Я понимаю, что находиться в карантине уже пятую-шестую неделю очень тяжело. Но, поверьте мне, никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований. Никто не собирается держать людей и не пускать в парки или держать закрытыми магазины, сдерживать малый бизнес”, – заверил Степанов.

По словам министра, посещение митинга является опасным для здоровья его участников и их близких.

“Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе — подумайте о родных и близких, которых вы можете просто инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях”, — отметил Степанов.

Он также посоветовал украинцам подумать о “маме и папе”, которые “могут находиться в группе риска” либо по возрасту, либо могут иметь хронические заболевания.

Кроме того, Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники.

“Я вас прошу, я вас призываю придерживаться карантинных мероприятий… Я прошу вас оставаться дома на майские праздники”, — заявил глава МОЗ.

(На видео – с 6:30)