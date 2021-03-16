В парламенте зарегистрировали законопроект о денонсации (прекращении действия) соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины ("харьковские соглашения").

Об этом сообщают #Буквы.

На днях в Верховную Раду был подан законопроект №0095 “О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”.

Авторами законопроекта выступили члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда. Оба являются членами президентской фракции “Слуги народа” в парламенте.

Своим законопроектом они предлагают:

денонсировать “харьковские соглашения”, то есть прекратить действия договора, известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке;

поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

Законопроект уже представлен на ознакомление профильному комитету — по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Что известно о “харьковских соглашениях”?

В 2008 году правительство должно было предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стало “первым кирпичиком, который начал разрушать систему нашей безопасности”.

Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашения ратифицировали слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.

Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали за. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов за из 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали нефракционные депутаты.

Среди тех, кто поддержал ратификацию, были некоторые действующие нардепы, политики и олигархи. Это, в частности, Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Игорь Палица, Николай Злочевский, Владимир Литвин и др.

Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что именно после подписания “харьковских соглашений” в апреле 2010 года, Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма и усиливать свои военные группировки.

Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства ратификации так называемых “харьковских соглашений”, открывшие путь к аннексии Крыма.