На сайтах полиции Херсонской и Ровенской областей утром 23 сентября появились фейковые сообщения. В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых Интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен”, – говорится в сообщении.

На сайте полиции Херсонской области хакеры разместили новость о якобы смерти восьми “американских военных советников” на Олешковском полигоне. Об этом пишет местное издание “Мост”.

На сайте Ровенской полиции появилось сообщение о якобы выбросе радиоактивных веществ из Ровенской АЭС и эвакуации населения:

“23 сентября в ходе проведения плановых антитеррористических учений (в рамках учения Rapid Trident-2020) на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения. Это привело к выбросу радиоактивных веществ (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) в окружающую среду, в том числе утечки теплоносителя первого контура реакторной установки в реку Стырь. Обеспокоенные такой ситуацией, Варашский городской совет принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС”.

В пресс-службе Ровенской АЭС опровергли эту информацию.

“В связи с распространением в Интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм”.

Сейчас сайты Национальной полиции, полиции Ровенской и Херсонской не работают. Специалисты работают над устранением хакерской атаки.

ОБНОВЛЕНО

Фейковое сообщение появилось и на сайте ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Так, на сайте полиции хакеры опубликовали сообщение об изнасиловании в туалете ночного клуба 16-летней винничанки, которое якобы совершил американский военный, сообщает местное издание vn.20minut.ua.

“Инцидент произошел 23 сентября. В 6 утра в полицию обратился 65-летний житель Винницы и сообщил, что изнасиловали его внучку. Подозреваемого полицейские задержали в ночном клубе “Планета MODA-BAR” по улице Стеценко, 75-А.

По предварительной информации следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием родственников девушки, заманил ее в туалет и изнасиловал. Об этом несовершеннолетняя решилась рассказать дедушке и он сразу позвонил в полицию.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиция изъяла вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанного к преступлению. Сам злоумышленник свою вину отрицает. Факт изнасилования потерпевшей девушки подтвердили врачи. Также в полиции подтвердили, что 30-летний подозреваемый иностранный военный. Мужчину задержали и заметили в изолятор. Продолжается следствие”.

Прессекретарка областной полиции Анна Олейник отметила, что сообщение фейковое.