Об этом заявил сегодня на брифинге по итогам съезда “Слуги народа” глава партии Александр Корниенко, информируют #Буквы.

“Сейчас у нас нет планов по официальной смене идеологии. Она остается центристской. Это украинский центризм, радикальный центризм… Он предполагает использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях, когда нужно”, – отметил Корниенко.

Он добавил, что партия продолжает “последовательно демонстрировать” эту идеологию.

“Открыв рынок газа, но увидев, что в нем есть проблемы, мы сделали временное регулирование. Это классический инструмент радикального центризма так называемого. Либералы нас обвиняют в том, что мы закрыли рынок газа. Социалисты нас обвиняют в том, что мы открыли рынок газа. Но мы сделали временное регулирование, “призакрыли” на некоторое время, понимая, что есть проблема с тарифами и люди не имеют возможности платить, и надо дать возможность платить. Это по идеологии”, – рассказал Корниенко.

Ранее он объяснял, что идеологией партии “слуг” является “центризм, который отрицает политические крайности и радикализм”.

“Мы – патриоты и даже националисты, когда речь идет о защите границ нашего государства. Но мы гуманисты, когда речь идет о защите прав человека жить тем способом, который он избрал. Мы либертарианцы, когда открываем рынки: земли, спирта, янтаря… При этом мы государственники, когда речь идет о соблюдении налоговой дисциплины… Мы либералы, когда защищаем собственность и экономическую свободу человека. И при этом мы социалисты, когда речь идет о защите и обеспечении пенсионеров, ветеранов – всех, кому это необходимо. Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели – построению страны и общества состоятельных людей”, – рассказывал ранее Корниенко.