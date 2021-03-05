Советница американского президента Джо Байдена по климатическим вопросам Джина Маккарти заявила, что восстановление национальной экономики после пандемии коронавируса дает возможность больше инвестировать ради ускоренного перехода на чистую энергетику.

Об этом она сказала во время выступления в рамках виртуальной энергетической конференции CERAWeek.

Она пояснила, что планирование федеральных расходов на борьбу с климатическими изменениями ранее нельзя было увеличить. Но теперь, в условиях новой экономической системы планирования расходов и инвестиций, сделать это реально.

“Это редчайшая возможность изменить экономику нашей страны и вернуть себе цепочку поставок и рабочие места, которые мы уступили другим странам”, – сказала чиновница.

Она сделала акцент на том, что возможности для инвестиций такого рода дала именно пандемия. При этом, Маккарти отметила, что необходимо воспользоваться таким шансом, ведь никто не заинтересован в повторении общенациональных локдаунов.

“Мы говорим с автомобильными компаниями об электромобилях, о том, как мы можем начать вливать инвестиции за счет наших бюджетов и закупок”, – отметила чиновница.

Пор словам советницы Байдена, переход на чистую энергетику в США уже стартовал, а инвестиции помогут значительно ускорить этот процесс. Так, у Министерств энергетики и транспорта уже есть ресурсы, которые оно может задействовать, чтобы “задать импульс для новых идей и новых технологий”.

Среди перспективных областей, работа которых может стартовать в ближайшее время, Маккарти назвала производство батарей, хранение энергии, зеленый водород, хранение углерода.

“Мы будем искать возможности для высокооплачиваемой работы в области чистой энергии и продвигать их. Не только через федеральные закупки, но и через множество других проектов”, – пояснила она.