Об этом она сказала во время выступления в рамках виртуальной энергетической конференции CERAWeek.
Она пояснила, что планирование федеральных расходов на борьбу с климатическими изменениями ранее нельзя было увеличить. Но теперь, в условиях новой экономической системы планирования расходов и инвестиций, сделать это реально.
“Это редчайшая возможность изменить экономику нашей страны и вернуть себе цепочку поставок и рабочие места, которые мы уступили другим странам”, – сказала чиновница.
Она сделала акцент на том, что возможности для инвестиций такого рода дала именно пандемия. При этом, Маккарти отметила, что необходимо воспользоваться таким шансом, ведь никто не заинтересован в повторении общенациональных локдаунов.
“Мы говорим с автомобильными компаниями об электромобилях, о том, как мы можем начать вливать инвестиции за счет наших бюджетов и закупок”, – отметила чиновница.
Пор словам советницы Байдена, переход на чистую энергетику в США уже стартовал, а инвестиции помогут значительно ускорить этот процесс. Так, у Министерств энергетики и транспорта уже есть ресурсы, которые оно может задействовать, чтобы “задать импульс для новых идей и новых технологий”.
Среди перспективных областей, работа которых может стартовать в ближайшее время, Маккарти назвала производство батарей, хранение энергии, зеленый водород, хранение углерода.
“Мы будем искать возможности для высокооплачиваемой работы в области чистой энергии и продвигать их. Не только через федеральные закупки, но и через множество других проектов”, – пояснила она.
- Выбросы углекислого газа на планете в 2020 году сократились на рекордные 7%. Достичь такого показателя удалось с помощью общенациональных локдаунов, когда не работали предприятия, а движение различных видов транспорта было максимально снижено.