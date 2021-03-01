Соответствующий пост она написала в Facebook, сообщает Главком.

“Все не заладилось с самого начала. Сатисфаер (далее буду звать его по имени) (речь о вибраторе – ред.) издал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни. Сказать, что он испортил мне наш первый раз с ним – ничего не сказать. Ну, разряженный, подумала я и отправила его на зарядку. Но она его не оживила”, – говорится в сообщении.

В посте указано, что каждый час Анжела вместе с парнем “проверяли пульс сатисфаера, вздыхали и надеялись на лучшее”. Женщина позвонила в секс-шоп и попросила инструкцию, ведь вдруг на вибраторе была секретная комбинация.

В магазине, где купили вибратор, посоветовали обратиться в сервисный центр.

“Зачем вы так с моими оргазмами? … Судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходил со мной ни на одно свидание. Но я надеюсь, верю и жду, что его приведут в чувство или дадут мне нового, потому что в последние две недели я думала только о презентациях, о том, что я выхожу на работу из отпуска и о нем. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазинах иначе оргазмов вам не видать, как мне” , – написала она.

Напомним, блогер Анжела Еременко, известная под псевдонимом Bad mama, стала помощницей председателя Центральной избирательной комиссии. Об этом она сообщила своим подписчикам.

“Я никогда не работала в государственных учреждениях и для меня это приятный вызов. Потому что я люблю эту страну и если это как-то поможет повлиять на процессы – я это сделаю. Попала я сюда случайно, но, опять же, благодаря блогу Bad mama. Все таки, в жизни этот блог стал моим главным социальным лифтом. Плюс у меня есть диплом политолога! В мои обязанности входит коммуникация, работа над брендом ЦИК и дальнейшие изменения в этом направлении”, – написала Еременко в своем Instagram.