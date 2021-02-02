Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович назвал "дятлами" и "крысами" тех, кто критиковал высказывание президента Владимира Зеленского о НАТО в недавнем интервью программе Axios канала HBO. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.

На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

“Дятлы, которые сегодня кричат, что “Зеленский неправильно хочет в НАТО”. Вы уже забыли, как вчера кричали, что он – “ватник и хочет в РФ”? Крысы помойные”, – написал Арестович в Facebook.

Бутусов на это запостил скриншот публикации Арестовича за 7 августа 2019 года, где тот называл Зеленского “ватником”.

“Крысы помойные? Прямо так и называть? А это будет правильная стратегическая коммуникация?” – спросил Бутусов.

Сам Арестович пока никак это не комментировал.