На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов.
“Дятлы, которые сегодня кричат, что “Зеленский неправильно хочет в НАТО”. Вы уже забыли, как вчера кричали, что он – “ватник и хочет в РФ”? Крысы помойные”, – написал Арестович в Facebook.
Бутусов на это запостил скриншот публикации Арестовича за 7 августа 2019 года, где тот называл Зеленского “ватником”.
“Крысы помойные? Прямо так и называть? А это будет правильная стратегическая коммуникация?” – спросил Бутусов.
Сам Арестович пока никак это не комментировал.
- Накануне, 1 февраля, президент Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ Axios заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.