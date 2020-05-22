Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В День вышиванки украинский бренд ETNODIM вызвал волну возмущения в Сети, опубликовав фотографию Зеленских в вышиванках.

Представители бренда в социальных сетях обратили внимание на то, что Зеленские опубликовали фото в их вышиванках и поделились ним на своей странице. За несколько часов публикации бренда собрала около 1,5 тысяч комментариев и 1,5 сотни репостов. Большая часть комментариев — негативные.

Пользователи выразили недовольство по поводу того, что первая леди одета не в вышиванку, а в “разукрашку”. Многие также заявили, что это фото — вовсе не повод для гордости. А несколько десятков пользователей заявили, что после этой публикации планируют больше не покупать продукцию ETNODIM.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк вступился за бренд и назвал “свихнувшимися и отмороженными“ украинцев, которые его критикуют.

“Хороводы… отмороженных. Очередной потрясающий кейс. Про окончательно свихнувшуюся часть страны. Про псевдопатриотический угар агрессивной “секты вчерашнего дня“. Про самый настоящий “молот ведьм“, когда желающих разложить костры, чтобы жечь “инакомыслящих“ уже не держат рамки современной морали. Про легендарную уже вышиванку, ради которой можно устроить маленькую внутреннюю “войнушку“. Про ETNODIM, на самом деле потрясающе успешный бизнес, который попал в нелепейшую ситуацию. Впрочем, а разве у нас в последние годы бывают какие-то иные ситуации?“, – написал Подоляк.

По его мнению, бренд ETNODIM опубликовал “символический снимок“ четы Зеленских “в вышиванках украинского производителя в День этих самых вышиванок“.

“Президентская чета в вышиванках украинского производителя в День этих самых вышиванок. Во многом символический снимок. ETNODIM публикует фото у себя на страничке. Их продукция, их клиенты. И? А чего можно было ожидать в сообществе с сильно искривленной моралью? Правильно. Только самый настоящий шквал хеллоуинского кошмара, многоэтажных брутальных оскорблений, изощренной нечеловеческой ненависти и децибельного зубовного скрежета. Короче, всего того, что, казалось бы, должно было безвозвратно умереть вместе с мрачной “президентской пятилеткой Петра Алексеевича“. Той самой, где ненависть стала единственной характеристикой нашего общества“, – добавил советник главы ОПУ.

По его словам, он прекрасно понимает, что подобные массовые социо-болезни сразу не уходят. Подоляк также отметил, “что склеить страну не получается“.

“Что легендарные 10 % невменяшек, занявших своей ненасытной истерикой 80 % медийки, не исправимы. Они по-прежнему хотят, чтобы время остановилось. А лучше, чтобы вернулось вспять. Туда – где опять лучины, “кругом враги“, “вишневі садочки“, обязательный Томос, гимны по сто пятнадцать раз на дню и массовые принудительные “стройки собачьих будок“ для тех, кто в адеквате. Сейчас – даже хуже. Провалявшись год в ненависти, накручивая друг друга до умопомрачения, ребята готовы просто рвать государство – любым способом. Только чтобы не проиграть окончательно. Не потерять шанс на повтор эпохи тьмы…“ – резюмировал он.