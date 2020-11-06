Covid-19 Украина

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Советник Ермака назвал судей КСУ «уродами»: там попросили его «не впадать в панику»

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Михаил Подоляк назвал судей Конституционного суда Украины "уродами в мантиях". В КСУ попросили его "не впадать в панику и агонию".

Пятница, 6 ноября 2020, 17:39

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook.

“В случае с затянувшимся кризисом в Конституционном суде речь идет исключительно о “людях и уродах”. Вот прямо так, конкретно и пофамильно. Яркая красная линия весьма четко отделила одних от других. Люди пытаются доказать, что время изменилось и что договоренности надо соблюдать. Уроды же хотят восстановления всех своих вчерашних “плюшек” в полном объеме. И плевать они при этом хотели на интересы общества, наши отношения с внешними партнерами, взятые на себя обязательства, возможные повторные революции, которые точно добьют государство. Главное – вкусно и сытно пожрать. И при этом обвинить в своей жратве кого-то другого…” – говорится в сообщении.

По словам советника Ермака, в сегодняшнем конституционном кризисе есть все: “большие деньги, политические целесообразности (это когда “судья” КС Сас выкладывает в публичный доступ Проект решения по земле до слушаний), классические сговоры, личные хотелки, посредники восточных “друзей”, обязательное лицемерие вчерашних отставников, которые в своё время напринимали уродливых законов – с дырами, лазейками, закладками для себя любимых”.

Подоляк отметил, что Зеленский публично обозначает всего три ключевых пункта.

“Во-первых, нельзя откатывать назад то, что оплачено уже обществом. То, что является следствием нового Общественного договора. Понимаю, что у нас принято “разводить”. Но не в случае с этим президентом. Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение. Обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус… Во-вторых, уроды – это всегда уроды. Независимо от цвета мантии и формального статуса. Все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, совсем не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы… И, в-третьих, нельзя делать вид, что решения КС, которые бьют по фундаментальным ценностям, это что-то незначительное”, – резюмировал он.

В свою очередь, в КСУ заявили, что высказывания Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица.

“Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно  конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность”, – отметили в суде.

  • 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
  • В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
  • В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
  • 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
  • 3 ноября народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины (КСУ) и потребовали от них уйти в отставку.
Теги: Михаил Подоляк, Андрей Ермак, Михаил Подоляк, судді, КСУ

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