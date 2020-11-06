Советник Ермака назвал судей КСУ «уродами»: там попросили его «не впадать в панику»

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Михаил Подоляк назвал судей Конституционного суда Украины "уродами в мантиях". В КСУ попросили его "не впадать в панику и агонию".

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook.

“В случае с затянувшимся кризисом в Конституционном суде речь идет исключительно о “людях и уродах”. Вот прямо так, конкретно и пофамильно. Яркая красная линия весьма четко отделила одних от других. Люди пытаются доказать, что время изменилось и что договоренности надо соблюдать. Уроды же хотят восстановления всех своих вчерашних “плюшек” в полном объеме. И плевать они при этом хотели на интересы общества, наши отношения с внешними партнерами, взятые на себя обязательства, возможные повторные революции, которые точно добьют государство. Главное – вкусно и сытно пожрать. И при этом обвинить в своей жратве кого-то другого…” – говорится в сообщении.

По словам советника Ермака, в сегодняшнем конституционном кризисе есть все: “большие деньги, политические целесообразности (это когда “судья” КС Сас выкладывает в публичный доступ Проект решения по земле до слушаний), классические сговоры, личные хотелки, посредники восточных “друзей”, обязательное лицемерие вчерашних отставников, которые в своё время напринимали уродливых законов – с дырами, лазейками, закладками для себя любимых”.

Подоляк отметил, что Зеленский публично обозначает всего три ключевых пункта.

“Во-первых, нельзя откатывать назад то, что оплачено уже обществом. То, что является следствием нового Общественного договора. Понимаю, что у нас принято “разводить”. Но не в случае с этим президентом. Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение. Обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус… Во-вторых, уроды – это всегда уроды. Независимо от цвета мантии и формального статуса. Все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, совсем не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы… И, в-третьих, нельзя делать вид, что решения КС, которые бьют по фундаментальным ценностям, это что-то незначительное”, – резюмировал он.

В свою очередь, в КСУ заявили, что высказывания Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица.

“Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность”, – отметили в суде.