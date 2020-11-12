Covid-19 Украина

обновлено 12.11.2020 в 18:01

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Советник Ермака Уманский подал в отставку

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.

Четверг, 12 ноября 2020, 18:27

Об этом он написал в Facebook.

“Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую”, – сообщил Уманский.

Он пообещал рассказать о причинах отставки после того, как по его заявлению примут решение.

Теги: советник, Уманський, отставка, Уманський

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