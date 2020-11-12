Советник Ермака Уманский подал в отставку

Об этом он написал в Facebook.
“Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую”, – сообщил Уманский.
Он пообещал рассказать о причинах отставки после того, как по его заявлению примут решение.
- Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет. В результате Уманский стал советником Ермака. Его деятельность, по словам главы ОПУ, будет связана с искоренением схем в налоговой и таможне.
- 24 апреля Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии, которая расследует факты, озвученные Уманским.