Советник Ермака Уманский подал в отставку

Об этом он написал в Facebook.

“Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую”, – сообщил Уманский.

Он пообещал рассказать о причинах отставки после того, как по его заявлению примут решение.