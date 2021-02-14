Об этом Милованов написал в комментариях на своей Facebook-странице.

Политик опубликовал фото со встречи с наследным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.

“Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год”, – похвастался Милованов.

В комментариях пользователь Дэн Ювженко написал: “Ну с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать”.

Милованов ответил: “Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть”.

Такой ответ советника Зеленского возмутил украинцев.

“От такой коррупции в Украине и “управления” государством уже весь мир обкакался”, “Вы сейчас в трезвом уме написали о том, что Международный валютный фонд обоср*лся? Вы – официально являетесь советником главы Офиса президента Украины. Вы серьезно? Кто потом от имени нашей Украины будет извиняться перед МВФ? Вы понимаете, что это международный скандал с потерей репутации нашей страны? Наркотики? Алкоголь? Или просто по жизни и без этого так колбасит?” – написали украинцы.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.

СПРАВКА. Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.

После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

Пока что следующие транши выделены не были.