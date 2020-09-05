Об этом сообщает Reuters.
По словам советника Трампа, усилия со стороны Китая достигли беспрецедентных масштабов.
О’Брайен заявил, что с таким прецедентом США не сталкивались во времена холодной войны с СССР.
О каком именно вмешательстве со стороны Китая говорит советник Трампа – не известно. По его словам – это секретные разведданные.
Он лишь сказал, что Белый дом “ясно дал понять китайцам, русским, иранцам и тем, кто не был публично раскрыт, что любые попытки вмешаться в американские выборы будут иметь чрезвычайные последствия”.
В посольстве Китая в США в ответ на просьбу прокомментировать высказывания О’Брайена сослались на заявление министерства иностранных дел Китая, сделанное в августе: в нем отмечалось, что Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США.
- Ранее сообщалось, что США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешиваются в американские выборы.
- Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Джо Байден заявили о возможном иностранном вмешательстве в предстоящие выборы, призвав ФБР расследовать конкретные угрозы.
- Также сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.