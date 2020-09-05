Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что наиболее активно в американские выборы вмешивается Китай, и только после него Россия и Иран.

Об этом сообщает Reuters.

По словам советника Трампа, усилия со стороны Китая достигли беспрецедентных масштабов.

О’Брайен заявил, что с таким прецедентом США не сталкивались во времена холодной войны с СССР.

О каком именно вмешательстве со стороны Китая говорит советник Трампа – не известно. По его словам – это секретные разведданные.

Он лишь сказал, что Белый дом “ясно дал понять китайцам, русским, иранцам и тем, кто не был публично раскрыт, что любые попытки вмешаться в американские выборы будут иметь чрезвычайные последствия”.

В посольстве Китая в США в ответ на просьбу прокомментировать высказывания О’Брайена сослались на заявление министерства иностранных дел Китая, сделанное в августе: в нем отмечалось, что Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США.