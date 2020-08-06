Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева – ред.) Максима Бахматова”, – написал Новиков.
Свое сообщение он сопроводил собственной фотографией с заявлением об увольнении по собственному желанию, датированной 5 августа.
Других деталей о причинах увольнения Новиков не сообщил.
Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что вместе с Офисом трансформации прекращает свою работу в Киевской городской госадминистрации из-за политической турбулентности в КГГА.
- Напомним, ранее советник Зеленского рассказал, что не против попробовать секс с роботом.