Советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева – ред.) Максима Бахматова”, – написал Новиков.

Свое сообщение он сопроводил собственной фотографией с заявлением об увольнении по собственному желанию, датированной 5 августа.

Других деталей о причинах увольнения Новиков не сообщил.

Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что вместе с Офисом трансформации прекращает свою работу в Киевской городской госадминистрации из-за политической турбулентности в КГГА.