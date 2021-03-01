Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что задержка с кредитованием Украины Международным валютным фондом (МВФ) связана с логистикой.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

Устенко объяснил, в чем возникли трудности с МВФ.

“Как мы понимаем в Офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли из-за того, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, относительно судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать”, – сказал он.

Советник Зеленского подчеркнул, что “программа идет”.

“Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то”, – подчеркнул Устенко.

По его словам, то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ, прописано и в программе президента Зеленского, в частности реформа судебной системы и борьба с коррупцией.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.

СПРАВКА. Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.

После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

Пока что следующие транши выделены не были.