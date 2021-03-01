Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”.
Устенко объяснил, в чем возникли трудности с МВФ.
“Как мы понимаем в Офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли из-за того, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, относительно судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать”, – сказал он.
Советник Зеленского подчеркнул, что “программа идет”.
“Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то”, – подчеркнул Устенко.
По его словам, то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ, прописано и в программе президента Зеленского, в частности реформа судебной системы и борьба с коррупцией.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.
СПРАВКА. Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.
После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.
Пока что следующие транши выделены не были.
- Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина в течение 2021 года ожидает получить 2,2 миллиарда долларов тремя траншами от Международного валютного фонда.
- На днях министр финансов Сергей Марченко опровергал информацию, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной завершилась без результата.