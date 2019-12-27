Советником Премьер-министра Алексея Гончарука назначили Антона Турупалова, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы. Кроме того, его брат поддерживает боевиков "ДНР".

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, в сентябре 2015 года Турупалов возглавил Ивановскую РГА. Депутаты райсовета практически сразу выразили недовольство его работой. Он не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие Турупалову. После этого его уволили с поста главы РГА.

“Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться стал советником Премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно? Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь”, – отметил Гончаренко.

Кроме того, подчеркивается, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в “ДНР” и является ярым сторонником создания и существования “республики”.

“Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов? Хотя про заслуги можно начать с Гончарука. Как этот клиент на самокате оказался премьером для меня до сих пор загадка”, – отметил нардеп.

Позже Гончаренко также добавил, что после увольнения с должности главы РГА, Турупалов начал работать замом мэра Николаева и оттуда тоже был уволен за прогулы.