Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
По его словам, в сентябре 2015 года Турупалов возглавил Ивановскую РГА. Депутаты райсовета практически сразу выразили недовольство его работой. Он не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие Турупалову. После этого его уволили с поста главы РГА.
“Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться стал советником Премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно? Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь”, – отметил Гончаренко.
Кроме того, подчеркивается, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в “ДНР” и является ярым сторонником создания и существования “республики”.
“Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов? Хотя про заслуги можно начать с Гончарука. Как этот клиент на самокате оказался премьером для меня до сих пор загадка”, – отметил нардеп.
Позже Гончаренко также добавил, что после увольнения с должности главы РГА, Турупалов начал работать замом мэра Николаева и оттуда тоже был уволен за прогулы.
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