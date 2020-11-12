Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, при каком условии в Украине введут полный локдаун.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

По словам Радуцкого, сначала ожидалось, что коллапс медицинской системы произойдет, когда ежедневный прирост больных COVID-19 будет на уровне 5000, затем — когда будет на уровне 9000. Однако сейчас прирост составляет 11 000 и “система перегружена, но, к счастью, коллапса нет”.

“Врачи не выполняют (есть такое действие) протокол сортировки. Слава богу, наши врачи не пришли к протоколу сортировки. Это когда приходится выбирать, кому помогать”, — отметил Радуцкий.

По словам парламентария, жесткий локдаун, хотя он и будет иметь серьезные последствия и страна еще долго не сможет оправиться после него, может быть введен, если протокол сортировки начнут применять.

“Полный локдаун, он возможен, когда (не дай бог) заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения и автоматом локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого спасать, а кого — нет, это катастрофа для страны”, — пояснил он.