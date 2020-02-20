Весь персонал, который будет контактировать с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран, в течение 14 дней вместе с ними будет находиться на обсервации.

Об этом рассказал в кулуарах Верховной Рады председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает корреспондент #Букв.

Так, эвакуированных из КНР доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области

По словам Радуцкого, граждане будут изолированы в течение двух недель, и если у кого-либо обнаружат симптомы даже простуды, то они будут направлены в “специализированное инфекционное отделение, которое готово к принятию таких больных”.

Весь персонал также 14 дней “не будет иметь возможности покинуть территорию санатория”.

“Поэтому опасения, что инфекция выйдет через обслуживающий персонал – нет. Этот персонал либо вообще не будет иметь контакта с теми людьми. А тот, кто будет, он не будет покидать территорию. Это же касается бойцов Национальной гвардии и сотрудников Национальной полиции. Эти люди также согласились, что они 14 дней находятся там”, – подчеркнул Радуцкий.

Он уточнил, что все, кто вернулся из Китая, подписали согласие на обсервацию. Персоналу выданы современные защитные костюмы.

“Что касается продуктов жизнедеятельности. Те, которые можно сжечь, будут сожжены на специальном предприятии. Те вещи, которые должны быть дезинфицированы, будут дезинфицированы… Там постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба”, – отметил Радуцкий.

Нардеп добавил, что нельзя говорить, что “мы на сто процентов застрахованы”, но “мы выполнили на 100% все предписания”.

“Вот говорят, что из Китая возвращаются люди, их не нужно пускать. Мне стыдно, что есть сегодня такие высказывания от наших граждан. А когда люди наши возвращаются из Германии, с заработков? А в Германии есть случаи коронавируса. А почему мы с той стороны границы не устраиваем никаких протестов? Если уже на то пошло”, – заявил Радуцкий.