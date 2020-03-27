Глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что во время карантина вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска.

Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

“Из Азии поступают шокирующие данные – местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка – пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 – организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет”, – написал он.

Радуцкий отметил, что последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствия коронавируса.

“И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансованости инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска – пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет “Красного креста”, волонтеров все жизненно необходимое, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику – мы их спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится”, – объяснил нардеп.

По его словам, режим работы предприятий на время карантина должен быть таким:

всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ;

в помещениях соблюдать дистанцию ​​3-5 метров между людьми,

масочный режим,

режим гигиены,

антисептики;

если есть такая возможность – сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении.

Радуцкий отметил, что эти меры могут разработать санитарные врачи.

“Все предприятия должны получить инструкции – как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами – при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты – чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики”, – подчеркнул он.