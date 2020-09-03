Нардеп Михаил Радуцкий занимается направлением пациентов на лечение во время заседаний парламента.

Такой вывод можно сделать из переписки депутата, которую снял фотограф «Букв» несколько дней назад.

Нардеп Валерий Дубиль переслал Радуцкому данные своей знакомой, которой нужно было лечение с просьбой о госпитализации.

Радуцкий прочитал сообщение и переслал адресату Гудова.

В СМИ упоминается директор департамента по работе со страховыми компаниями клиники “Борис” Юлия Гудова.

В сообщении Гудовой Радуцкий рекомендует предоставить услуги пациенту «без скидки».

Закон запрещает депутатам совмещать работу с другими видами коммерческой деятельности.

Радуцкий – основатель клиники “Борис”.