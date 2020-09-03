Такой вывод можно сделать из переписки депутата, которую снял фотограф «Букв» несколько дней назад.

Нардеп Валерий Дубиль переслал Радуцкому данные своей знакомой, которой нужно было лечение с просьбой о госпитализации.

 

Радуцкий прочитал сообщение и переслал адресату Гудова.

В СМИ упоминается директор департамента по работе со страховыми компаниями клиники “Борис” Юлия Гудова.

В сообщении Гудовой Радуцкий рекомендует предоставить услуги пациенту «без скидки».

Закон запрещает депутатам совмещать работу с другими видами коммерческой деятельности.

Радуцкий – основатель клиники “Борис”.

 