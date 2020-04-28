Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.
“Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19. Миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. И главная задача – чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус”, – говорится в сообщении.
Пацкан отметил, что вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты.
“Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с эпидемией и из государственного, и из местных бюджетов”, – пояснил он.
Отныне ежедневно в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление эпидемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, а какие – отстают, и другое.
- Верховная Рада 13 апреля на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 3279-д. В частности, документом предусматривается сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен – с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.