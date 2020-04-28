Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

“Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19. Миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. И главная задача – чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус”, – говорится в сообщении.

Пацкан отметил, что вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты.

“Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с эпидемией и из государственного, и из местных бюджетов”, – пояснил он.

Отныне ежедневно в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление эпидемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, а какие – отстают, и другое.