Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

“Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности новых органов, а и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета”, – сказал Пацкан.

В связи с этим Счетная палата на своем заседании внесла изменения в План работы на 2020 год.

“Мы готовы начать аудит в ближайшее время. Заслушать отчет о результатах проверки ГБР Счетная палата планирует в июне текущего года”, – добавил глава ведомства.

По его словам, специалисты, в частности, будут проверять эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд гривен.