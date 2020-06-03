Плавучая платформа, на которую в океане приземлилась первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

“После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, (первая степень – ред.) ракеты Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал”, – говорится в сообщении.

В SpaceX также опубликовали фотографии, на которых зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс транспортировки.