Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.
“После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, (первая степень – ред.) ракеты Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал”, – говорится в сообщении.
В SpaceX также опубликовали фотографии, на которых зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс транспортировки.
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