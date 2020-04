Об этом сообщает издание The Verge.

После того, как прототип ракеты заправили охлажденным топливом, конструкция деформировалась и развалилась.

Это уже третье подряд неудачное испытание Starship. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании изучают аварию. Он предположил, что причиной разрушения прототипа могли стать недостатки в параметрах тестирования.

We will see what data review says in the morning, but this may have been a test configuration mistake

— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2020