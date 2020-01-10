Американский телеканал ABC News подготовил видеореконструкцию момента ракетной атаки на украинский самолета Boeing-737, который разбился 8 января недалеко от Тегерана.

Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.

Согласно информации, полученной ABC News от источников в разведке Соединенных штатов Америки, через несколько минут после взлета самолета Международных авиалиний Украины Boeing 737 был зафиксирован радарами. После в направлении самолета были запущены две ракеты.

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На визуализации, подготовленной журналистами, что один из снарядов взорвался вблизи самолета, а другой — попал непосредственно в него, после чего начался пожар.

На видео с 2 минуты

Также журналисты продемонстрировали фотографии обломков самолета, на которых видны повреждения, нанесенные, как предполагается, осколками ракеты.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.